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Федотов Алекс. Васильевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Федотов Алекс. Васильевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Архангельская губерния, Кемский уезд, Кемская

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