Митусов Иосиф Алек. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМитусов Иосиф Алек.

Митусов Иосиф Алек.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Митусов Иосиф Алек.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Архангельская губерния, Онежский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.