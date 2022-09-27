Лопатин Денис Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛопатин Денис Петрович

Лопатин Денис Петрович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Лопатин Денис Петрович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Архангельская губерния, Холмогорский уезд, Данишенская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.