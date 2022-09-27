Колодин Никифор Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолодин Никифор Яковлевич

Колодин Никифор Яковлевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Колодин Никифор Яковлевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Архангельская губерния, Холмогорский уезд, д.Новоселовская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.