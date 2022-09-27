Рязанцев Вас. Сем. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРязанцев Вас. Сем.

Рязанцев Вас. Сем.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Рязанцев Вас. Сем.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Ярославская губерния, Ростовский уезд, Пеньковской, д. Сатито

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.