Прокофьев Вас. Павл. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПрокофьев Вас. Павл.

Прокофьев Вас. Павл.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Прокофьев Вас. Павл.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Ярославская губерния, Любимский уезд, Пречистенск., д. Юрново

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.