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Ильин Александр Павлов.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Ильин Александр Павлов.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Ярославская губерния, Пошехонский уезд, Маленковск., с. Мелезнов.

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