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Давидов Иван

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Давидов Иван
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Ярославская губерния, Рыбинский уезд, Никольской, д. Лукина

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