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Пендиков Вяндер. Юл.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Пендиков Вяндер. Юл.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Эстляндская губерния, Вейсенштейнский уезд, Нойстфер

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