Вильк Юганес Абрам. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВильк Юганес Абрам.

Вильк Юганес Абрам.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Вильк Юганес Абрам.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Эстляндская губерния, Везенбергский уезд, Тюпрсольск., д.Велашины

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.