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Петросянц Егор Бог.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Петросянц Егор Бог.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Кавказское нам., Эриванская губерния, Новобаязетский уезд, Бельское

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