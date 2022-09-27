Нерсесянц Миацак. Ман. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНерсесянц Миацак. Ман.

Нерсесянц Миацак. Ман.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Нерсесянц Миацак. Ман.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Кавказское нам., Эриванская губерния, Эриванский уезд, Геджилеканлинское

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.