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Мовсесов Егишь Аган.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Мовсесов Егишь Аган.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Кавказское нам., Эриванская губерния, Новобаязетский уезд, Рандамальск. об-ва.

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