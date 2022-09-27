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Суворьянц Аюзм. Упян.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Суворьянц Аюзм. Упян.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Кавказское нам., Эриванская губерния, Новобаязетский уезд, Н. Каранлуг., д. Абдахом.

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