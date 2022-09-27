Папиков Арутюн Хач — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПапиков Арутюн Хач

Папиков Арутюн Хач

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Папиков Арутюн Хач
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Кавказское нам., Эриванская губерния, Александропольский уезд, т. Кишлягск

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.