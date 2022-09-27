Оганесянц Оганес Сум. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОганесянц Оганес Сум.

Оганесянц Оганес Сум.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Оганесянц Оганес Сум.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Кавказское нам., Эриванская губерния, Александропольский уезд, Молла-Гокчинское., с Махм

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.