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Газарьянц Рафаел. Оган.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Газарьянц Рафаел. Оган.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Кавказское нам., Эриванская губерния, Эчмиадзинский уезд, Сардараб. О-ва. ****

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