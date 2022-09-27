Чекусов Влад. Яков. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧекусов Влад. Яков.

Чекусов Влад. Яков.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Чекусов Влад. Яков.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Черниговская губерния, Мглинский уезд, Краснослобод., д. Пансуев.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.