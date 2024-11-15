Хлус Михаил Тимоф. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХлус Михаил Тимоф.

Хлус Михаил Тимоф.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Хлус Михаил Тимоф.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Черниговская губерния, Мглинский уезд, Мглинской, Черноводск.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.