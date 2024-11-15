Фрадкин Ицка Лейб. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФрадкин Ицка Лейб.

Фрадкин Ицка Лейб.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Фрадкин Ицка Лейб.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Черниговская губерния, Мглинский уезд, г. Мглин

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.