Болотин Христ. Малах. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБолотин Христ. Малах.

Болотин Христ. Малах.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Болотин Христ. Малах.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Черниговская губерния, Мглинский уезд, Павловской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.