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Кулешов Никол. Кон.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Кулешов Никол. Кон.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Черниговская губерния, Мглинский уезд, Васьковичской

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