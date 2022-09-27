Кириченко Никол. Анд. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКириченко Никол. Анд.

Кириченко Никол. Анд.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Кириченко Никол. Анд.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Черниговская губерния, Мглинский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.