Гузей Кирилл Ульян. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГузей Кирилл Ульян.

Гузей Кирилл Ульян.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Гузей Кирилл Ульян.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Черниговская губерния, Мглинский уезд, Ивайтенской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.