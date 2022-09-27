Григоровский Гавриил Илларионов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГригоровский Гавриил Илларионов

Григоровский Гавриил Илларионов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Григоровский Гавриил Илларионов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Черниговская губерния, Мглинский уезд, Павловской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.