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Сипихванов (Ситиванов) Ив. Март.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Сипихванов (Ситиванов) Ив. Март.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Черниговская губерния, Новозыбковский уезд, Брахлов., с. Иступан

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