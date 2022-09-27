Никитенко Ефр. Тих. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНикитенко Ефр. Тих.

Никитенко Ефр. Тих.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Никитенко Ефр. Тих.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Черниговская губерния, Новозыбковский уезд, Ивлощербиничск.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.