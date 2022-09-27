Мидченко Семен Фом. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМидченко Семен Фом.

Мидченко Семен Фом.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Мидченко Семен Фом.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Черниговская губерния, Новозыбковский уезд, Куртановичской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.