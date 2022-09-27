Клещевников Андр. Максимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлещевников Андр. Максимов

Клещевников Андр. Максимов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Клещевников Андр. Максимов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Черниговская губерния, Новозыбковский уезд, Денисков. в., д. Люсых

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.