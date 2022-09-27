Степаниденко Пав. Ант. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтепаниденко Пав. Ант.

Степаниденко Пав. Ант.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Степаниденко Пав. Ант.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Черниговская губерния, Суражский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.