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Обранский Фед. Антон.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Обранский Фед. Антон.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Черниговская губерния, Нежинский уезд, м. Носовки

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