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Бабшнец Троф. Конст.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Бабшнец Троф. Конст.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Черниговская губерния, Черниговский уезд, с. Каравки

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