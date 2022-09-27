Гривна Осип Михаил. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГривна Осип Михаил.

Гривна Осип Михаил.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Гривна Осип Михаил.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Холмская губерния, Холмский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.