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Залевский Григ. Плат.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Залевский Григ. Плат.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Херсонская губерния, Александрийский уезд, Покровская д.Любо-Надеждовка

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