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Яновский Андр. Елис.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Яновский Андр. Елис.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Херсонская губерния, Александрийский уезд, с.Петрово

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