Фирст Иван Авизатович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФирст Иван Авизатович

Фирст Иван Авизатович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Фирст Иван Авизатович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Херсонская губерния, Одесский уезд, Коренихская в. и село

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.