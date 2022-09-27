Гурец Ефим Семен. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГурец Ефим Семен.

Гурец Ефим Семен.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Гурец Ефим Семен.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Херсонская губерния, Одесский уезд, Варварская в. и село

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.