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Шкурка Иван Даниил

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Шкурка Иван Даниил
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Херсонская губерния, Александрийский уезд, Косовская в. д.Тих.-Пр.

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