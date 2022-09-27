Рагулин Деонис. Мих. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРагулин Деонис. Мих.

Рагулин Деонис. Мих.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Рагулин Деонис. Мих.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Херсонская губерния, Александрийский уезд, м.Новгородка той же в.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.