Клюкас Якуб Готинб. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлюкас Якуб Готинб.

Клюкас Якуб Готинб.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Клюкас Якуб Готинб.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Херсонская губерния, Одесский уезд, Гильдендорфская в. и село

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.