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Бондаренко Ив. Митр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Бондаренко Ив. Митр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Херсонская губерния, Одесский уезд, Раснопольская д.Богдановка

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