Савенко Елисей Яковл. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСавенко Елисей Яковл.

Савенко Елисей Яковл.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Савенко Елисей Яковл.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Херсонская губерния, Елисаветградский уезд, Хмелевская с.Ново-Николаевка

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.