Попов Григор. Никол. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПопов Григор. Никол.

Попов Григор. Никол.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Попов Григор. Никол.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Херсонская губерния, Одесский уезд, Калаглейская с.Александровка

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.