Лукин Матвей Фомиев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛукин Матвей Фомиев

Лукин Матвей Фомиев

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Лукин Матвей Фомиев
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Херсонская губерния, Одесский уезд, Калаглейская с.Александровка

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.