Константинов Андр. Ксенофонт. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКонстантинов Андр. Ксенофонт.

Константинов Андр. Ксенофонт.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Константинов Андр. Ксенофонт.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Херсонская губерния, Одесский уезд, Калаглейская с.Александровка

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.