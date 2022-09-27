Заболотный Сем. Дмитр. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗаболотный Сем. Дмитр.

Заболотный Сем. Дмитр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Заболотный Сем. Дмитр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Херсонская губерния, гор., Одесса

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.