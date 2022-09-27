Шептунов Фед. Марк. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШептунов Фед. Марк.

Шептунов Фед. Марк.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Шептунов Фед. Марк.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Херсонская губерния, Одесский уезд, Александровская с.Кошары

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.