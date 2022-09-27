Толпа Денис Григор. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТолпа Денис Григор.

Толпа Денис Григор.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Толпа Денис Григор.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Херсонская губерния, Александрийский уезд, Братолюбовская с.Нов.-Григ.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.