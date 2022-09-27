Валиновский Ив. Исид. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВалиновский Ив. Исид.

Валиновский Ив. Исид.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Валиновский Ив. Исид.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Херсонская губерния, Одесский уезд, Куртовская в. д.М.-Феодоров.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.