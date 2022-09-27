Александров Алексей Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлександров Алексей Семенович

Александров Алексей Семенович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Александров Алексей Семенович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Херсонская губерния, Одесский уезд, Овидиопольская в. д.Дерново

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.